Lipsia, Nagelsmann: "Atletico forte in difesa, ma possiamo farcela anche senza Werner"

In un'intervista rilasciata a Marca, il tecnico del Lipsia Julian Nagelsmann ha parlato così della sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid: "Il mio primo pensiero sull'Atletico è stato, 'Sono una squadra molto forte in difesa'. Dovremo essere una squadra molto solido ed essere molto concreti in attacco per cercare di segnare. Nella seconda metà della stagione non abbiamo segnato regolarmente come nella prima parte. Abbiamo creato un numero simile di occasioni, ma non siamo stati altrettanto efficienti sotto porta. Contro l'Atletico dovremo essere più attenti. Senza Werner? Abbiamo la qualità, soprattutto in attacco, per compensare la sua assenza e per creare buone occasioni contro l'Atletico".