Lipsia, Nagelsmann: "Noi meglio del PSG. Ora dobbiamo vincerle tutte"

Al termine della sfida persa contro il Paris Saint-Germain, il tecnico del Lipsia Julian Nagelsmann analizza così la gara dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sports: "Penso che siamo stati la squadra migliore in campo stasera, il PSG non ha avuto occasioni. Hanno difeso molto profondi e in maniera compatta. Hanno bloccato uno o due dei nostri tiri, i nostri cross non sono riusciti a trovare il bersaglio. Abbiamo fatto abbastanza per meritare almeno un pareggio, ora dobbiamo vincere tutte e due le partite rimaste e sperare che il Paris non vinca entrambe".