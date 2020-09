Lipsia, Nagelsmann: "Soddisfatto della prestazione e dei primi tre punti della stagione"

vedi letture

Buona la prima per il Lipsia che ha battuto 3-1 il Mainz alla prima gara in campionato: "Sono molto soddisfatto, soprattutto per la prestazione nel primo tempo", ha ammesso il tecnico Nagelsmann nel dopo partita. "Abbiamo giocato molto bene nel pressing e abbiamo giocato tanti palloni lunghi. Anche con la palla ha girato molto bene, l'unico inconveniente è stato il fatto che non abbiamo segnato un gol in più nel primo tempo, nel complesso è stata un'ottima partita per noi e siamo contenti di aver conquistato i nostri primi tre punti".