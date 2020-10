live Barcellona, Koeman: "Miglior partita della stagione. Grande personalità dei miei"

23:20 - Ronald Koeman commenta la vittoria per 2-0 contro la Juventus all’Allianz Stadium nella seconda giornata del gruppo G di Champions League.

23:26 - Ronald Koeman prende posto nella sala stampa dell’Allianz Stadium: comincia ora la conferenza del tecnico del Barcellona.

Che partita è stata?

“Abbiamo fatto una grande partita contro un squadra forte in Europa. Abbiamo creato molte opportunità per segnare. Sono molto contento per il gioco e per il carattere della squadra”.

La miglior gara della stagione? Il match di Griezmann?

“Questa è stata la partita più completa fino a oggi. La squadra ha dimostrato grande personalità in mezzo al campo. Griezmann è stato un po' sfortunato però ha fatto una buona partita”.

La partita di Pedri?

“La cosa più importante è il lavoro fatto da tutta la squadra. Su Pedri è impressionante la personalità che ha dimostrato in campo conoscendo la sua età”.

Ti cambia qualcosa con l’addio di Bartomeu?

“Io lavoro come allenatore del Barcellona cercando di lavorare e ottenere migliori risultati come squadra. Noi abbiamo il nostro destino in mano. Oggi la squadra aha dimostrato che non è stata inficiata dalla notizia di ieri. Non posso dire che mi ha sorpreso. Il presidente Bartomeu ha preso questa decisione per il bene del club”.

De Jong centrale?

"Avevamo difficoltà dietro ma sapevamo che De Jong poteva giocare lì. L'ha fatto già in Olanda e anche stasera ha risposto bene, lo sapevamo".

La squadra aveva bisogno di una vittoria come questa?

"Vincere qui contro una squadra forte in Europa come la Juve aiuta. Ora dobbiamo prepararci per la partita di sabato".

23:36 - Termina ora la conferenza stampa di Ronald Koeman.