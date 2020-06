live DIRETTA BUNDES - Crolla il Dortmund, goleada Bayern

17.26 - Finisce qui la nostra diretta testuale, l'ultima per questa stagione! Rimanete collegati su Tuttomercatoweb per restare aggiornati su tutte le news della Bundesliga!

RISULTATI FINALI:

Augsburg-Lipsia 1-2

Werder-Brema-Colonia 6-1

Borussia-Dortmund-Hoffenheim 0-4

Eintrach-Paderborn 3-2

Friburgo-Schalke 4-0

Leverkusen-Mainz 1-0

Borussia M'Gladbach-Hertha Berlino 2-1

Union Berlino-Fortuna Dusseldorf 3-0

Wolfsburg-Bayern Monaco 0-4

1' - Comincia la partita!

23' - Lipsia maggiormente propositivo in questa prima fase di partita.

28' - GOL! GOL! GOL! WERNER! L'attaccante viene servito con un bell'assist in profondità, salta il portiere e scarica in porta!

16.18 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

52' - Giallo per Hahn.

58' - ESPULSO PHILIPP MAX! L'Augsburg resta in dieci uomini!

72' - GOL! GOL! GOL! VARGAS! Pareggio dell'Augsburg, conclusione incredibile di Vargas da fuori!

82' - GOL! GOL! GOL! WERNER! Gran lancio dalla retrovie, Werner controlla e col destro batte il portiere!

17.22 - Fine partita.

Werder-Brema-Colonia 6-1

1' - Comincia la partita!

22' - GOL! GOL! GOL! OSAKO! Vantaggio Werder! Osako riceve in area, stop a due passi dalla porta e conclusione all'incrocio! Imprendibile!

27' - GOL! GOL! GOL! RASHICA! Azione personale, con un dribbling salta due avversaria e buca il portiere sotto le gambe!

29' - GOL! GOL! GOL! FULLKRUG! Cross teso dalla destra di Friedl, Fullkrug ci mette il piede e batte il portiere!

16.18 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

49' - Ammonito Vogt.

55' - GOL! GOL! GOL! KLAASSEN! L'attaccante si fionda su una ribattuta del portiere, poker dei padroni di casa.

57' - Giallo anche per Ehizibue.

58' - GOL! GOL! GOL! OSAKO! Selassie cavalca sulla destra, scarico in area per Osako che non sbaglia! Doppietta!

62' - GOL! GOL! GOL! DREXLER! Contropiede letale, riceve e solo davanti al portiere non sbaglia! Gol della bandiera per il Colonia!

68' - GOL! GOL! GOL! SARGENT! Sfrutta un assist al di là dei difensori, solo davanti al portiere non sbaglia!ù

17.22 - Fine partita.

Borussia-Dortmund-Hoffenheim 0-4

1' - Comincia la partita!

8' - GOL! GOL! GOL! KRAMARIC! Avanti l'Hoffenheim! Kramaric riceve fuori area, di prima piazza il destro e batte il portiere! Gran gol!

23' - Dortmund che prova ad alzare il baricentro del gioco.

30' - GOL! GOL! GOL! KRAMARIC! Skov riceve in area, stoppa e appoggia su Kramaric che a due passi batte il portiere!

41' - Ammonito Balerdi.

16.18 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

48' - GOL! GOL! GOL! KRAMARIC! Tripletta! Bebou apparecchia per Kramaric, l'attaccante salta due avversari ed infila il portiere!

49' - Calcio di rigore per l'Hoffenheim!

50' - GOL! GOL! GOL! KRAMARIC! Non sbaglia dal dischetto l'attaccante che firma il poker personale!

78' - Crollo pesante del Dortmund che di fatto non riesce a rimettere in piedi la partita.

17.22 - Fine partita.

Eintracht-Paderborn 3-2

1' - Comincia la partita!

9' - GOL! GOL! GOL! RODE! Gol fantastico! Aggancia un pallone vagante fuori area, piazza il tiro sul palo lontano e il portiere non può arrivarci!

10' - Scatta il giallo per Michel.

33' - GOL! GOL! GOL! SILVA! Raddoppio Eintracht! Azione sulla catena di destra, palla a Da Costa che scarica in mezzo su Andrè Silva, ad un passo dal portiere non sbaglia!

16.18 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

52' - GOL! GOL! GOL! ANCORA EINTRACHT! Kohr sfonda sulla destra, cross dentro per Bas Dost che non sbaglia!

55' - GOL! GOL! GOL! ACCORCIA IL PADERBORN! Ritter riceve al centro ma è circondato, trova lo spazio per servire Drager che da solo non sbaglia!

75' - GOL! GOL! GOL! MICHEL! Contropiede vincente del Paderborn, Zolinski serve al bacio Michel che a tu per tu col portiere piazza il mancino vincente!

17.22 - Fine partita.

Friburgo-Schalke 4-0

1' - Comincia la partita!

20' - GOL! GOL! GOL! AVANTI IL FRIBURGO! Waldschmidt riceve il passaggio teso in area, impatto di prima e conclusione imprendibile!

38' - GOL! GOL! GOL! RADDOPPIO FRIBURGO! Gunter calcia la punizione da fuori e scarica su Schmid fuori area, tiro potente che passa in mezzo al mucchio e batte il portiere!

16.18 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

46' - GOL! GOL! GOL! HOLER! Bravo Grifo a servire tra le linee, Holer prima salta il portiere con un tocco sotto e poi scarica in porta!

57' - GOL! GOL! GOL! POKER FRIBURGO! Waldschmidt riceve il passaggio lungo, da posizione defilata incrocia il sinistro e batte il portiere sul palo lontano!

61' - Giallo per Lienhart.

17.22 - Fine partita.

Leverkusen-Mainz 1-0

1' - Comincia la partita!

2' - GOL! GOL! GOL! VOLLAND! Avanti il Leverkusen, Volland riceve in area, salta un avversario e scarica di potenza in rete!

19' - Tiene botta il Mainz alla ricerca del pari.

35' - Gol annullato a Volland per offside.

16.18 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

66' - Gol di Volland! Azione insistita dei padroni di casa, alla fine è Volland che devia una conclusione verso la porta e batte il portiere!

68' - GOL ANNULLATO AL BAYER! Il Var annulla tutto, si resta sull'1-0!

90' - Baumgartlinger si becca il giallo proprio nel finale.

17.22 - Fine partita.

Borussia M'Gladbach-Hertha Berlino 2-1

1' - Comincia la partita!

7' - GOL! GOL! GOL! AVANTI IL M'GLADBACH! Embolo riceve il lancio lungo, entra in area e difende palla in attesa di Hofmann sul quale scarica l'assist, conclusione di prima e portiere battuto!

27' - Hertha Berlino non pervenuto in campo fino a questo momento.

43' - Scatta il giallo per Kramer.

16.18 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

50' - Scatta il giallo per Skjelbred.

52' - Gara tesa, ammonito anche Stark.

78' - GOL! GOL! GOL! EMBOLO! Raddoppia il M'Gladbach! Hofmann appoggia per Embolo sugli sviluppi di un corner, poi il tocco vincente a due passi dalla porta!

90' - GOL! GOL! GOL! IBISEVIC! Accorcia le distanze l'Hertha proprio nel finale, Ngankam mette dentro il passaggio teso per Ibisevic che infila il portiere in spaccata!

17.22 - Fine partita.

Union Berlino-Fortuna Dusseldorf 3-0

1' - Comincia la partita!

27' - GOL! GOL! GOL! UJAH! Deviazione vincente a due passi dalla porta, vantaggio Union!

42' - In campo sostanziale equilibrio ma i padroni di casa mantengono il vantaggio.

16.18 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

54' - GOL! GOL! GOL! GENTNER! Ujah appoggia per il compagno che piazza il tiro e batte il portiere!

45' - GOL! GOL! GOL! Chiude i giochi l'Union con Abdullahi che firma il 3-0 finale!

17.22 - Fine partita.

Wolfsburg-Bayern Monaco 0-4

1' - Comincia la partita!

4' - GOL! GOL! GOL! COMAN! Palla in profondità per l'ex Juve, entra in area ed incrocia il destro! Nulla da fare per il portiere.

16' - Weghorst si becca il giallo.

37' - GOL! GOL! GOL! CUISANCE! Tiro imprendibile da fuori del numero undici del Bayern, mancino letale all'incrocio dei pali! 2-0!

16.18 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

66' - Ammonito Guilavogui.

71' - Calcio di rigore per il Bayern! Espulso Guilavogui per doppio giallo!

72' - GOL! GOL! GOL! LEWANDOSWSKI! Dal dischetto non sbaglia il polacco, 3-0!

79' - GOL! GOL! GOL! MULLER! Poker del Bayern con Muller che stoppa e calcia in rete con l'esterno! 4-0!

17.22 - Fine partita.

15.17 - Sono nove i match che seguiremo in contemporanea:

15.15 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buon pomeriggio da Gennaro Di Finizio! Tra poco seguiremo in diretta il campionato tedesco con le partite delle 15.30, ultima giornata di Bundesliga!