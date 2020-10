live DIRETTA BUNDES - Il Gladbach ribalta tutto!

RISULTATI FINALI:

Mainz-Borussia M'Gladbach 2-3

Lipsia-Hertha 2-1

Union Berlino-Friburgo 1-1

1' - Comincia la partita!

8' - Gara subito vivace, St. Juste ci prova da punizione ma il tiro è centrale.

15' - GOL! GOL! GOL! STINDL! Il M'Gladbach passa! Sponda di Embolo sulla quale arriva Stindl che sotto porta non sbaglia! 0-1!

23' - GOL! GOL! GOL! MATETA! Arriva il pareggio del Mainz, porta spalancata e palla in rete!

31' - Traversa di Hermann! Il Borussia M'Gladbach ad un passo dal vantaggio!

36' - GOL! GOL! GOL! MATETA! Il Mainz ribalta il risultato, è ancora Mateta a trascinare i suoi e firmare la doppietta personale!

16.19 - Fine primo tempo.

46' -. Comincia il secondo tempo!

49' - Malong viene ammonito.

54' - Gara tesa, scatta il giallo anche per Embolo.

63' - Altri due ammonito, Kilian e Neuhaus.

72' - Lainer prova la conclusione da fuori, tiro che viene ribattuto. Resta in avanti il M'Gladbach.

76' - GOL! GOL! GOL! HOFMANN! Il Borussia trova il pareggio, piazzato di Hofmann e Zentner battuto.

82' - GOL! GOL! GOL! GINTER! Ribalta tutto il M'Gladbach! Incornata vincente a due passi dalla porta! Vantaggio bianconero!

85' - Thuram viene ammonito.

17.22 - Fine partita.

Lipsia-Hertha 2-1

1' - Comincia la partita!

9' - Kluivert! Prova a piazzare la conclusione, ci arriva Schwolow!

9' - GOL! GOL! GOL! CORDOBA! Vantaggio Hertha! Lukebakio apparecchia per il compagno che non sbaglia!

11' - GOL! GOL! GOL! UPAMECANO! Pareggio Lipsia! Si ritrova il pallone tra i piedi in piena area, prende la mira e non sbaglia! 1-1!

17' - Ammonito Tousart.

32' - Forsberg! Tiro piazzato all'angolino, ancora una volta Schwolow ci arriva!

41' - Il Lipsia tiene alto il baricentro del gioco anche in questo finale di primo tempo.

16.19 - Fine primo tempo.

46' -. Comincia il secondo tempo!

49' - Ammonito Mukiele.

50' - ESPULSO ZEEFUIK! Doppia ammonizione per il giocatore dell'Hertha che lascia i suoi in dieci uomini.

58' - Lipsia propositivo in questa fase del match.

69' - Poulsen! Incornata a due passi dalla porta, palla che termina a lato.

76' - Calcio di rigore per il Lipsia!

77' - GOL! GOL! GOL! LIPSIA AVANTI! Sabitzer non sbaglia dal dischetto, 2-1!

90' - Nel finale espulso Ngankam.

17.22 - Fine partita.

Union Berlino-Friburgo 1-1

1' - Comincia la partita!

6' - Union pericoloso! Pohjanpalo incorna a due passi dalla porta, ci arriva il portiere Muller!

20' - Pohjanpalo! Ancora lui incorna in maniera pericolosa, palla di un soffio fuori!

34' - GOL! GOL! GOL! FRIBURGO AVANTI! Vincenzo Grifo sblocca la partita a Berlino!

36' - GOL! GOL! GOL! ANDRICH! Ecco il pari dell'Union Berlino, conclusione vincente dal limite! 1-1!

39' - Scatta il giallo per Ingvartsen.

16.19 - Fine primo tempo.

46' -. Comincia il secondo tempo!

53' - Ritmi blandi in questo avvio di ripresa.

62' - Holer! Piazza la conclusione verso l'angolino, il portiere dell'Union Luthe ci arriva!

69' - Scatta il giallo per Tempelmann.

80' - Due ammoniti in pochi minuti, giallo per Sallai e Lienhart.

17.22 - Fine partita.

Mainz-Borussia M'Gladbach

Lipsia-Hertha

Union Berlino-Friburgo

