22.33 - Ecco il programma di domani sera che chiuderà la 32a giornata di Bundesliga:

18.30 Eintracht Francoforte-Schalke 04

20.30 Borussia Dortmund-Mainz

20.30 Lipsia-Fortuna Dusseldorf

20.30 Bayer Leverkusen-Colonia

20.30 Augsburg-Hoffenheim

22.30 - Ci sono già i primi verdetti: il Bayern è campione di Germania, il Borussia Dortmund è già in Champions League. Il Paderborn torna in Zweite Liga. Ecco la classifica aggiornata:

1. Bayern Monaco 73**

2. Borussia Dortmund 66*

3. RB Lipsia 62*

4. Borussia Monchengladbach* 59

5. Bayer Leverkusen 57*

6. Wolfsburg 46

7. Friburgo 45

8. Hoffenheim 43*

9. Schalke 04 39*

10. Eintracht Francoforte 38*

11. Hertha Berlino 38

12. Union Berlino 38

13. Colonia 35*

14. Augsburg 35*

15. Mainz 31*

16. Fortuna Dusseldorf 28*

17. Werder Brema 28

18. Paderborn 20**

*: Una partita in meno

**: Campione di Germania

***: Retrocessa in Zweite Liga

22.28 - Sono terminate le gare delle ore 20.30. Ecco tutti i risultati e i marcatori delle quattro gare di oggi:

Werder Brema - Bayern Monaco 0-1: 43’ Lewandowski (B)

Friburgo - Hertha Berlino 2-1: 61’ Grifo (F), 66’ rig. Ibisevic (H), 71’ Petersen (F)

Union Berlino - Paderborn 1-0: 27’ aut. Zolinski (P)

Borussia Monchengladbach-Wolfsburg 3-0 (giocata alle ore 18.30): 11' Hofmann (B), 30' Hofmann (B), 65' Stindl (B)

WERDER BREMA - BAYERN MONACO 0-1

20.30 - SI PARTE!

6' - Monologo da parte del Bayern, la squadra di Flick vuole assolutamente chiudere la pratica e conquistare l'ottavo titolo.

12' - Coman prova una conclusione dal limite dell'area, palla che esce sul fondo. Werder in difficoltà.

18' - OCCASIONE WERDER! Buona circolazione di palla da parte dei padroni di casa, Eggestein prova la conclusione dal limite ma il pallone esce di pochissimo!

20' - Davies viene ammonito per un fallo di reazione, ma ha rischiato il cartellino rosso.

26' - Kimmich colpisce la traversa, ma è tutto fermo: posizione irregolare, punizione per il Werder Brema.

31' - Klaassen ci prova da dentro l'area, palla sul fondo. Buon momento per i padroni di casa.

33' - Ci prova anche Boateng dalla distanza, ma Pavlenka blocca in presa bassa.

43' - LEWANDOWSKI!!! IL BAYERN MONACO SBLOCCA IL MATCH!!! Assist di Boateng che trova in profondità l'attaccante polacco, il numero 9 dei bavaresi non sbaglia!!!

45' - Assegnati 2' di recupero.

21.17 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

21.35 - SI RIPARTE!

60' - Lewandowski prova un colpo di testa, palla di poco fuori.

72' - Bel salvataggio di Boateng, che evita il gol del pareggia. Il Bayern continua la gestione del vantaggio.

79' - Questa volta Davies non si salva: doppio giallo ed espulsione, ora il Bayern rischia.

81' - COMAN! OCCASIONE BAYERN! L'ex Juve calcia in porta, ma trova l'opposizione Pavlenka!

86' - Il Werder attacca, proteste da parte dei padroni di casa per un tocco di mano. Il direttore di gara lascia correre.

90' - MIRACOLO DI NEUER! Il portiere del Bayern si inventa una super parata, ma il Werder non molla!

90' - Sono stati assegnati 4' di recupero.

22.24 - FINISCE IL MATCH!!! Il Bayern Monaco vince di misura e conquista l'ottavo titolo consecutivo, il 30esimo della sua storia. Il Werder Brema rischia, i biancoverdi si giocano tutto nelle prossime due gare.

FRIBURGO - HERTHA BERLINO 2-1

20.30 - SI PARTE!

8' - Ibisevic prova la rovesciata, ma colpisce un avversario. Gioco pericoloso, si ripartirà da una punizione per il Friburgo.

11' - Stark prova il colpo di testa sugli sviluppi di un corner, ma il pallone termina alto. Prima occasione del match per gli ospiti.

20' - OCCASIONE FRIBURGO! Koch, sugli sviluppi di un corner, arriva all'impatto con la sfera ma non trova lo specchio della porta!

24' - Vincenzo Grifo ci prova su calcio di punizione, ma non riesce a trovare la traiettoria giusta.

40' - Poche emozioni in questo momento del match, entrambe le squadre stanno sbagliando molto in fase di costruzione.

21.16 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

21.34 - SI RIPARTE!

48' - Waldschmidt prova un colpo di tacco, ma non riesce a dare forza alla sua conclusione. Punteggio ancora fermo sullo 0-0.

51' - Lukebakio segna un gran gol dalla distanza, ma viene annullato dal VAR. Darida, infatti, aveva commesso fallo ad inizio azione. Si rimane sullo 0-0.

61' - VINCENZO GRIFO!!! GRAN GOL SU CALCIO DI PUNIZIONE!!! Il numero 32 non sbaglia, solito giro imprendibile!!!

66' - IBISEVIC PAREGGIA SUBITO I CONTI!!! L'attaccante bosniaco va dal dischetto e non sbaglia, punteggio che torna in parità!!!

70' - DARIDA! GRAN CONCLUSIONE DALLA DISTANZA! Schwolow si oppone, punteggio che rimane in parità!

71' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Petersen sfrutta un errore in disimpegno di Darida, solo davanti a Jarstein non sbaglia!!!

73' - Piatek rimane in campo, ma il polacco si è visto davvero poco fino a questo momento.

79' - Buona azione personale di Vincenzo Grifo, che però non trova lo specchio della porta.

90' - Sono stati assegnati 3' di recupero.

22.23 - FINISCE IL MATCH!!! Vittoria numero 12 per il Friburgo, che si piazza al settimo posto. Terza sconfitta consecutiva per l'Hertha Berlino, ormai Piatek e compagni non hanno più ambizioni di classifica.

UNION BERLINO - PADERBORN 1-0

20.30 - SI PARTE!

3' - I padroni di casa sono costretti a vincere per evitare la retrocessione matematica, ma anche una vittoria questa sera potrebbe non bastare.

13' - Doppia occasione per Reichel, ma Zingerle non si fa sorprendere. Si accende il match.

27' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! L'UNION PASSA IN VANTAGGIO!!! Zolinski colpisce il pallone, ma sbaglia porta!!! Padroni di casa che sbloccano il match!!!

36' - Zolinski prova a farsi perdonare con una rovesciata dentro l'area di rigore, palla che però termina sul fondo.

45' - Assegnati 4' di recupero.

21.19 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

21.35 - SI RIPARTE!

70' - Poche emozioni, ormai il Paderborn sembra aver tirato i remi in barca. La retrocessione si avvicina, manca soltanto la matematica.

90' - Sono stati assegnati 4' di recupero.

22.24 - FINISCE IL MATCH!!! L'Union Berlino vince e si toglie definitivamente dalla lotta salvezza, il Paderborn incassa la ventesima sconfitta e saluta la Bundesliga.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH - WOLFSBURG (ore 18.30) 3-0

Marcatori: 11' Hofmann (B), 30' Hofmann (B), 65' Stindl (B)

20.20 - Vittoria facilissima per il Borussia Monchengladbach, che ha rifilato un netto 3-0 al Wolfsburg.

20.10 - Le squadre stanno effettuando le operazioni di riscaldamento, tra pochi minuti il calcio di inizio delle sfide. Domani si completerà il 32esimo turno di Bundesliga.

20.03 - Sono state ufficializzate anche le formazioni di Union Berlino - Paderborn:

UNION BERLINO (4-5-1): Gikiewicz; Trimmel, Friedrich, Schlotterbeck, Reichel; Ingvartsen, Andrich, Promel, Gentner, Bulter; Andersson. All. Fischer

PADERBORN (4-4-2): Zingerle; Holtmann, Hunemeier, Strohdiek, Collins; Ritter, Vasiliadis, Gjasula, Antwi-Adjei; Zolinski, Mamba. All. Baumgart

19.54 - In campo anche il Friburgo di Vincenzo Grifo. In caso di successo ci potrebbe essere l'aggancio all'Europa League. L'Hertha Berlino manda in campo Piatek. Ecco le formazioni ufficiali:

FRIBURGO (4-4-2): Schwolow; Schimd, Lienhart, Heintz, Gunter; Sallai, Koch, Hofler, Grifo; Waldschimidt, Holer. All. Streich

HERTHA BERLINO (4-4-2): Jarstein; Pekarik, Stark, Torunarigha, Plattenhardt; Grujic, Darida, Lukebakio, Maier; Piatek, Ibisevic. All. Labbadia

19.49 - Sono state ufficializzate le formazioni. Vediamo le scelte di Werder e Bayern:

WERDER BREMA (3-4-3): Pavlenka; Veljkovic, Vogt, Moisander, Gebre Selassie, M. Eggestein, Klaassen, Friedl; Bittencourt, Osako, Rashica. All. Kohfeldt

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski. All. Flick

19.46 - Primo match ball per il Bayern Monaco. I bavaresi, in caso di vittoria sul campo del Werder, conquisteranno il loro ottavo titolo consecutivo. In caso di sconfitta o pareggio bisognerà attendere il Borussia Dortmund domani sera.

19.40 - Si va per il titolo. L'ottavo consecutivo, per essere precisi: gentili lettori di TuttoMercatoWeb.com, Patrick Iannarelli vi dà il benvenuto alla diretta testuale della 32a giornata di Bundesliga.