live DIRETTA LIGUE 1 - Ottava giornata: poker del Reims, vittoria del Bordeaux

16.55 - Sono terminate adesso le quattro sfide delle ore 15 dell'ottava giornata di Ligue 1. Questo l'elenco.

Bordeaux-Nimes 2-0

Brest-Strasburgo 0-3

Metz-St. Etienne 2-0

Montpellier-Reims 0-4

BORDEAUX-NIMES 1-0

1' - Partiti!

10' - Prova a spingere sull'acceleratore il Bordeaux.

15' - Si rende pericoloso Basic, la sua conclusione viene però respinta dalla difesa ospite.

24' - Ahlinvi ad un passo dal gol, conclusione e grande parata di Costil.

35' - Grande occasione per Burner del Nimes, pallone che termina di poco a lato.

40' - Doppio cambio per il Bordeaux, dentro Oudin e Adli.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

51' - Tentativo dalla lunga distanza di Basic, pallone alto sopra la traversa.

62' - Hatem Ben Arfa impegna il portiere del Nimes.

67' - Grande conclusione di Fomba, risposta di Costil in tuffo.

77' - Rigore per il Bordeaux.

78' - GOL DEL BORDEAUX! BRIAND! Dal dischetto Jimmy Briand non sbaglia, girondini in vantaggio.

82' - GOL DEL BORDEAUX! OUDIN! La chiude il Bordeaux, contropiede e mancino vincente di Oudin in diagonale.

---FINE PARTITA---

BREST-STRASBURGO 0-3

1' - Partiti!

12' - Tentativo di Mounie, pallone a lato.

21' - Primo giallo della gara, ammonito Ajorque dello Strasburgo.

27' - GOL DELLO STRASBURGO! DIALLO! Alla prima occasione arriva il vantaggio ospite, tuffo di testa di Diallo che insacca.

35' - Ad un passo dal pareggio il Brest, colpo di testa di Charbonnier respinto dal portiere ospite.

38' - Rigore per lo Strasburgo.

39' - GOL DELLO STRASBURGO! LALA! Freddo e preciso dal dischetto Lala, pallone da una parte e portiere dall'altra.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

52' - Brest vicino al gol, conclusione di Le Douaron che viene respinta da Kamara.

59' - Conclusione di testa di Mounié, sfera che viene parata da Kamara.

68' - GOL DELLO STRASBURGO! AJORQUE! La chiude lo Strasburgo, contropiede vincente finalizzato da Ajorque a tu per tu con Kamara.

---FINE PARTITA---

METZ-ST. ETIENNE 2-0

1' - Partiti!

5' - GOL DEL METZ! BOULAYA! Il Metz subito in vantaggio, punizione con il contagiri di Boulaya che manda alle spalle del portiere ospite.

10' - Ad un passo dal pareggio gli ospiti, slalom gigante di Hamouma che tutto solo davanti al portiere avversario manda di un soffio a lato.

18' - Risposta di Nguette che non inquadra lo specchio della porta.

40' - Governa bene la sfera il Metz.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

48' - Dentro anche Kzhari per il St. Etienne in questo secondo tempo.

65' - Poche emozioni adesso.

78' - GOL DEL METZ! AUTOGOL DI SISSOKO! Si fa male solo il St. Etienne, Sissoko nel tentativo di anticipare Nguette manda alle spalle del proprio portiere.

---FINE PARTITA---

MONTPELLIER-REIMS 0-4

1' - Partiti!

4' - Squillo del Reims, conclusione di Mbuku respinta dal portiere di casa.

8' - Montpellier in dieci, espulso Hilton e calcio di rigore per il Reims.

9' - GOL DEL REIMS! DIA! Arriva il vantaggio ospite, rigore realizzato da Dia ed adesso il Reims è anche in superiorità numerica.

13' - GOL DEL REIMS! DIA! Doppietta in quattro minuti per Boulaye Dia, stavolta supera Omlin ed insacca a porta vuota per il raddoppio ospite.

23' - GOL DEL REIMS! MBUKU! Tutto facile per gli ospiti, conclusione di Mbuku che si insacca e rete del tris a metà primo tempo.

24' - ANNULLATO Annullata la rete del tris al Reims, fuorigioco di Mbuku.

32' - GOL DEL REIMS! MBUKU! Arriva il gol e stavolta è buono, rovesciata di Mbuku e tris del Reims.

43' - Piove sul bagnato per il Montpellier, rosso per Le Tallec e adesso padroni di casa in nove.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

55' - Calcio di rigore in favore del Reims.

56' - GOL DEL REIMS! HA SEGNATO DIA! Arriva la tripletta di Dia, rigore perfetto per l'attaccante del Reims.

61' - In campo l'ex Juventus Mavididi per i padroni di casa.

---FINE PARTITA---

