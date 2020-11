LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Pari rocambolesco tra Lens e Reims. Goleada dell'Angers

live DIRETTA LIGUE 1 - Pari rocambolesco tra Lens e Reims. Goleada dell'Angers

17:05 - Le dirette testuali delle partite delle ore 15:00 della 10ª giornata della Ligue 1 Uber Eats 2020/2021 terminano qui. Un buon proseguimento di giornata a i lettori di TUTTOmercatoWEB.com da Alessandro Paoli.

17:00 - Questi i risultati e la classifica momentanea della Ligue 1 Uber Eats 2020/2021:

Ligue 1 Uber Eats 2020/2021

10ª giornata

Venerdì 6 Novembre 2020

21:00 - Strasburgo-Marsiglia 0-1 (72' Sanson)

Sabato 7 Novembre 2020

17:00 - Bordeaux-Montpellier 2-0 (49' Mollet, 66' Delort)

21:00 - PSG-Rennes 3-0 (11' Kean, 21' Di María, 73' Di María)

Domenica 8 Novembre 2020

13:00 - Brest-Lille 3-2 (15' Pierre-Gabriel [B], 19' Perraud [B], 42' Cardona [B], 45'+3 Yılmaz [L], 57' Yılmaz [L])

15:00 - Lens-Reims 4-4

15:00 - Lorient-Nantes 0-2

15:00 - Metz-Digione 1-1

15:00 - Nîmes-Angers 1-5

17:00 - Nizza-Monaco

21:00 - Lione-Saint-Étienne

Classifica: PSG 24, Lille 19, Rennes 18, Marsiglia 18, Nizza 17, Montpellier 17, Angers 16, Metz 15, Lione 14, Monaco 14, Lens 14, Bordeaux 12, Brest 12, Nantes 11, Saint-Étienne 10, Reims 9, Lorient 8, Nîmes 8, Strasburgo 6, Digione 4.

16:55 - Terminano le partite in programma alle ore 15:00 della 10ª giornata della Ligue 1 Uber Eats 2020/2021.

LIVE

LENS-REIMS 4-4

Marcatori: 21' Banza (Lens), 47' Cafaro (Reims), 54' Dia (Reims), 77' aut. Foket (Reims), 79' aut. Medina (Lens), 81' Dia (Reims), 90' Sotoca (Lens), 90'+1 Sotoca (Lens).

Lens (3-4-1-2) : Leca (C); Fortes (73' David Costa), Bade, Medina; Clauss, Doucouré C., Tony Mauricio (63' Fofana), Boura (63' Sylla); Kakuta (82' Jean); Banza (73' Kalimuendo), Sotoca.

A disp.: Fariñez Aray (GK), Haidara, Boli, Bayala.

All.: Franck Haise.

Reims (4-4-2) : Rajkovic; Doucouré F., Faes, Abdelhamid (C), Foket; Mbuku (46' Doumbia), Munetsi, Berisha, Cafaro (69' Cassamá); Dia (86' Kutesa), Sierhuis (63' Touré).

A disp.: Diouf (GK), Maresic, Drammeh, Donis, Hornby.

All.: David Guion.

Arbitro: Thomas Leonard.

Assistente 1: Frédéric Hébrard.

Assistente 2: Gilles Lang.

Quarto Ufficiale: Cédric Dos Santos.

VAR: Jérémy Stinat.

AVAR: Abdelali Chaoui.

Ammoniti: 14' Medina (Lens), 18' Tony Mauricio (Lens), 46' Faes (Reims), 76' Bade (Lens).

Note: recupero 0'pt, 7'st. Calci d'angolo: 9-1.

SECONDO TEMPO

90'+7 - Termina il secondo tempo.

90'+1 - GOL LENS!!! Sotoca, su assist di Jean, trafigge Rajkovic con un colpo di testa che s'insacca nell'angolino basso alla sinistra.

90' - GOL LENS!!! Sotoca, su assist di Clauss, trafigge Rajkovic con un colpo di testa che s'infila all'angolino basso alla sinistra.

86' - Quarto cambio Reims: esce Dia, entra Kutesa.

82' - Quinto cambio Lens: esce Kakuta, entra Jean.

81' - GOL REIMS!!! Dia, posizionato a centro area, trafigge Leca con un mancino che s'insacca centralmente.

79' - AUTOGOL LENS!!! Medina, in maniera piuttosto sfortunata, trafigge il proprio portiere Leca portando in vantaggio gli avversari.

77' - AUTOGOL REIMS!!! Foket, in maniera chiaramente involontaria, trafigge il proprio portiere Rajkovic consentendo al Lens di pareggiare.

76' - Ammonito Bade nel Lens per un fallo ai danni di Doumbia.

73' - Doppio cambio Lens: escono Fortes e Kalimuendo, entrano David Costa e Kalimuendo.

69' - Terzo cambio Reims: esce Cafaro, entra Cassamá.

63' - Cambi da ambo le parti. Nel Lens: escono Boura e Tony Mauricio, entrano Sylla e Fofana. Nel Reims: esce Sierhuis, entra Touré.

54' - GOL REIMS!!! Dia, servito nell'area piccola avversaria da Berisha, trafigge Leca con un mancino che s'insacca all'angolino basso alla sinistra.

47' - GOL REIMS!!! Cafaro, dalla distanza, trafigge Leca con un destro all'angolino basso alla destra.

46' - Ammonito Faes nel Reims per un fallo ai danni di Sotoca.

46' - Inizia il secondo tempo.

46' - Primo cambio Reims all'intervallo: esce Mbuku, entra Doumbia.

PRIMO TEMPO

45' - Fine primo tempo.

34' - Tentativo da parte di Cafaro. Il destro del numero 24 del Reims termina abbondantemente alto a lato alla sinistra.

21' - GOL LENS!!! Banza, servito da Tony Mauricio a centro area, trafigge Rajkovic con un colpo di testa che s'insacca sotto la traversa a pochi centimetri dal sette alla destra.

18' - Ammonito Tony Mauricio nel Lens per un fallo ai danni di Mbuku.

14' - Ammonito Medina nel Lens per un fallo ai danni di Dia.

5' - Fase di studio tra le due squadre.

0' - Calcio d'inizio.

LORIENT-NANTES 0-2

Marcatori: 80' Bamba (Nantes), 83' Blas (Nantes)

Lorient (4-4-2) : Nardi; Delaplace, Laporte, Gravillon, Morel (C); Laurienté (79' Diarra), Chalobah (79' Monconduit), Abergel (85' Le Fée), Wissa; Moffi (65' Marveaux), Hamel (85' Grbić).

A disp.: Dreyer (GK), Mendes, Le Goff, Lemoine.

All.: Christophe Pélissier.

Nantes (4-2-3-1) : Lafont; Appiah, Andrei Girotto, Pallois (C), Fábio (23' Traoré); Louza, Abeid; Coco (77' Bamba), Blas, Touré; Kolo Muani.

A disp.: Petric (GK), Castelletto, Chirivela Burgos, Pereira de Sa, Coulibaly, Augustin, Emond.

All.: Christian Gourcuff.

Arbitro: Stéphanie Frappart.

Assistente 1: Mikael Berchebru.

Assistente 2: Stephan Luzi.

Quarto Ufficiale: Robin Chapapria.

VAR.: Dominique Julien.

AVAR: Stéphane Bré.

Ammoniti: 18' Abergel (Lorient), 19' Laurienté (Lorient), 32' Louza (Nantes), 82' Morel (Lorient).

Note: recupero 4'pt, 4'st. Calci d'angolo: 5-5.

SECONDO TEMPO

90'+4 -Termina il secondo tempo.

85' - Doppio cambio Lorient: escono Hamel ed Abergel, entrano Grbić e Le Fée.

83' - GOL NANTES!!! Blas, servito nell'area piccola avversaria da Kolo Muani, trafigge Nardi con un mancino che s'insacca all'angolino basso alla sinistra.

82' - Ammonito Morel nel Lorient per un fallo ai danni di Blas.

80' - GOL NANTES!!! Bamba, su assist di Touré, traffigge Nardi con un mancino che s'infila all'angolino basso alla destra.

79' - Doppio cambio Lorient: escono Chalobah e Laurienté, entrano Monconduit e Diarra.

77' - Primo cambio Nantes: esce Touré, entra Bamba.

65' - Primo cambio Lorient: esce Moffi, entra Marveaux.

46' - Inizia il secondo tempo.

PRIMO TEMPO

45'+4 - Fine primo tempo.

32' - Ammonito Louza nel Nantes per un fallo ai danni di Wissa.

23' - Primo cambio Nantes: esce Fábio per infortunio, entra Traoré.

19' - Ammonito Laurienté nel Lorient per simulazione.

18' - Ammonito Abergel nel Lorient per un fallo ai danni di Touré.

5' - Fase di studio tra le due squadre.

0' - Calcio d'inizio.

METZ-DIGIONE 1-1

Marcatori: 13' Mama Baldé (Digione), 21' Yade (Metz)

Metz (4-2-3-1) : Oukidja; Centonze, Bronn, Boye (C), Delaine; Fofana, Maïga; Gueye (77' Ambrose), Yade (60' Dias Gonçalves), Boulaya; Nguette (60' Leya Iseka).

A disp.: Caillard (GK), Kouyaté, Tchimbembé, Sarr, Maziz, Traoré.

All.: Frédéric Antonetti.

Digione (4-2-3-1) : Racioppi; Chafik (68' Ngonda Muzinga), Ecuele Manga (C), Coulibaly, Boey; Ndong, Lautoa; Assalé (63' Konaté), Celina, Choular; Mama Baldé (82' Diop).

A disp.: Allagbé Kassifa (GK), Zagre, Ngouyamsa, Younoussa, Dobre, Scheidler.

All.: David Linarès.

Arbitro: Willy Delajod.

Assistente 1: Erwan Finjean.

Assistente 2: Philippe Jeanne.

Quarto Ufficiale: Marc Bollengier.

VAR: Jérôme Miguelgorry.

AVAR: Alexandre Castro.

Ammoniti: 64' Dias Gonçalves (Metz), 90' Chouiar (Digione), 90'+1 Delaine (Metz).

Note: recupero 0'pt, 4'st. Calci d'angolo: 5-6.

SECONDO TEMPO

90'+4 - Termina il secondo tempo.

90'+1 - Ammonito Delaine nel Metz per un fallo di mano.

90' - Ammonito Chouiar nel Digione per un fallo di mano.

82' - Terzo cambio Digione: esce Mama Baldé, entra Diop.

77' - Terzo cambio Metz: esce Gueye, entra Ambrose.

68' - Secondo cambio Digione: esce Chafik, entra Ngonda Muzinga.

64' - Ammonito Dias Gonçalves nel Metz per un fallo ai danni di Mama Baldé.

63' - Primo cambio Digione: esce Assalé, entra Konaté.

60' - Doppio cambio Metz: escono Yade e Nguette, entrano Dias Gonçalves e Leya Iseka.

46' - Inizia il secondo tempo.

PRIMO TEMPO

45' - Fine primo tempo.

21' - GOL METZ!!! Yade, su assist di Gueye, trafigge Racioppi con un mancino che s'insacca all'angolino basso alla sinistra.

13' - GOL DIGIONE!!! Mama Baldé, servito da Choular a centro area, trafigge Oukidja con un destro sotto la traversa, a pochi centimetri dal sette alla destra.

5' - Fase di studio tra le due squadre.

0' - Calcio d'inizio.

NÎMES-ANGERS 1-5

Marcatori: 1' Pereira Lage (Angers), 23' Bahoken (Angers), 56' Bahoken (Angers), 82' rig. Diony (Angers), 90'+1 Koné (Nîmes), 90'+4 Cabot (Angers)

Nîmes (4-3-3) : Reynet; Burner, Briancon (C), Landre, Alakouch; Benrahou, Cubas (67' Koné), Deaux; Ferhat, Aribi (46' Denkey), Eliasson (66' Ripart).

A disp.: Dias (GK), Paquiez, Miguel, Ahlinvi, Fomba, Roux.

All.: Jérôme Arpinon.

Angers (4-2-3-1) : Bernardoni; Manceau, Traoré (C), Thomas, Doumbia, Amadou (75' Coulibaly), Mangani (84' Bobichon); Pereira Lage (69' Cabot), Fulgini, Thioub (75' El Melali); Bahoken (69' Diony).

A disp.: Butelle (GK), Bamba, Capelle, Cho.

All.: Stéphane Moulin.

Arbitro: Frank Schneider.

Assistente 1: Bastien Courbet.

Assistente 2: Julien Haulbert.

Quarto Ufficiale: Ludovic Genest.

VAR: William Lavis.

AVAR: Lionel Jaffredo.

Ammoniti: 14' Pereira Lage (Angers), 17' Mangani (Angers), 39' Benrahou (Nîmes), 54' Amadou (Nîmes), 55' Deaux (Angers), 78' Coulibaly (Angers), 90'+5 Manceau (Angers).

Note: recupero 0'pt, 8'st. Calci d'angolo: 6-2.

SECONDO TEMPO

90'+8 - Termina il secondo tempo.

90'+5 - Ammonito Manceau nell'Angers per un fallo ai danni di Ripart.

90'+4 - GOL ANGERS!!! Cabot, servito a centro area da Fulgini, trafigge Reynet con un destro che s'infila nell'angolino basso alla destra.

90'+1 - GOL NÎMES!!! Koné, su assist di Ferhat, trafigge Bernardoni con un colpo di testa che s'insacca centralmente.

84' - Quinto ed ultimo cambio Angers: esce Mangani, entra Bobichon.

82' - Dal dischetto si presenta Diony... GOL ANGERS!!! Il destro del numero 9 dell'Angers trafigge Reynet centralmente.

81' - RIGORE ANGERS!!! Landre stende El Melali in area di rigore del Nîmes. L'arbitro, Frank Schneider, non ha dubbi ed assegna il penalty.

78' - Ammonito Coulibaly nell'Angers per un fallo ai danni di Alakouch.

75' - Doppio cambio Angers: escono Thioub ed Amadou, entrano El Melali e Coulibaly.

69' - Doppio cambio Angers: escono Bahoken e Pereira Lage, entrano Diony e Cabot.

67' - Secondo cambio Nîmes: esce Cubas, entra Koné.

66' - Primo cambio Nîmes: esce Eliasson, entra Ripart.

58' - GOL ANGERS!!! L'arbitro, Frank Schneider, torna sui suoi passi ed assegna il gol all'Angers dopo essersi consultato con il VAR.

57' - Check del VAR in corso...

56' - GOL ANNULLATO ANGERS!!! Bahoken, servito sul filo del fuorigioco da Traoré, trafigge Reynet con un destro che s'insacca centralmente prima che il direttore di gara, Frank Schneider, annulli su segnalazione dell'assistente per una presunta posizione di off-side del numero 19 dell'Angers.

55' - Ammonito Deaux nell'Angers per un fallo ai danni di Fulgini.

54' - Ammonito Amadou nel Nîmes per un fallo ai danni di Benrahou.

46' - Inizia il secondo tempo.

46' - Primo cambio Nîmes all'intervallo: esce Aribi, entra Denkey.

PRIMO TEMPO

45' - Fine primo tempo.

39' - Ammonito Benrahou nel Nîmes per un fallo ai danni di Pereira Lage.

23' - GOL ANGERS!!! Bahoken, servito da Traoré a centro area, trafigge Reynet con un mancino che s'infila nell'angolino basso alla sinistra.

17' - Ammonito Mangani nell'Angers per un fallo ai danni di Burner.

14' - Ammonito Pereira Lage nell'Angers per proteste.

7' - PALO NÎMES!!! Ferhat, servito da Deaux a centro area, calcia a rete. Il destro del numero 10 del Nîmes si stampa sul palo alla destra.

1' - GOL ANGERS!!! Pereira Lage, su assist di Thioub, trafigge Reynet nell'angolino basso alla sinistra con un preciso colpo di testa.

0' - Calcio d'inizio.

14:50 - Nell'anticipo odierno della 10ª giornata della Ligue 1 Uber Eats 2020/2021, andato in scena alle ore 13:00, il Brest ha vinto 3-2 in casa contro il Lille.

14:45 - Nell'anticipo del venerdì della 10ª giornata della Ligue 1 Uber Eats 2020/2021 lo Strasburgo ha perso 1-0 in casa contro l'Olympique Marsiglia mentre, negli anticipi del sabato, il Bordeaux ha perso 2-0 in casa contro il Montpellier ed il PSG ha vinto 3-0 in casa contro il Rennes.

14:40 - Buon pomeriggio e benvenuti ai lettori di TUTTOmercatoWEB.com da Alessandro Paoli. Alle ore 15:00 avranno inizio le dirette testuali di Lens-Reims, Lorient-Nantes, Metz-Digione e Nîmes-Angers, valevoli per la 10ª giornata della Ligue 1 Uber Eats 2020/2021.