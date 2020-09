LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Risultati finali: poker del Montpellier, di misura lo Strasburgo

live DIRETTA LIGUE 1 - Risultati finali: poker del Montpellier, di misura lo Strasburgo

16.53 - Sono terminate adesso le gare delle 15 valevoli per la quarta giornata di Ligue 1, questi i risultati finali.

Brest-Lorient 3-2

Metz-Reims 2-1

Montpellier-Angers 4-1

Strasburgo-Dijon 1-0

BREST-LORIENT 3-2

1' - Partiti!

5' - Primo giallo per il Brest, brutto fallo di Belkleba ai danni di Abed.

12' - Errore di Le Douaron che tutto solo davanti al portiere manda a lato.

16' - Problema per Boisgard nel Lorient, al suo posto in campo Hamel.

30' - GOL DEL BREST! PERRAUD! Alla prima vera occasione non perdona il Brest, esecuzione di Perraud bravo a sfruttare l'assist di Faussurier.

32' - GOL DEL BREST! MOUNIE! Nel giro di due minuti ecco Steve Mounie che capitalizza la grande azione partita da un colpo di tacco lungo la corsia mancina.

34' - GOL DEL LORIENT! Terzo gol in quattro minuti, anzi autogol quello di Herelle che accorcia il punteggio per il Lorient: partita apertissima.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

63' - GOL DEL BREST! HONORAT! Prova a chiudere la contesa il Brest con la rete di Honorat, due gol di vantaggio adesso dei padroni di casa.

73' - Sempre il Brest in zona offensiva, dominio dei padroni di casa.

79' - Proteste dei padroni di casa per la mancata concessione di un calcio di rigore.

92' - GOL DEL LORIENT! Erroraccio della difesa di casa, pallone recuperato al limite da Monconduit che scarica in rete.

---FINE PARTITA---

METZ-REIMS 2-1

1' - Partiti!

3' - Primo tentativo dalla distanza da parte di Zeneli, Reims non lontano dal vantaggio.

11' - Il Reims ci prova nuovamente stavolta con Valon Berisha, pallone di poco a lato.

18' - GOL DEL METZ! NIANE! Il padroni di casa si portano in vantaggio, sviluppi del calcio di punizione battuto da destra e pallone per la testa di Niane che non sbaglia.

34' - Il Reims continua a spingere trascinato dal solito Valon Berisha.

43'- Rigore per il Reims, sul punto di battuta c'è Dia.

44' - GOL DEL REIMS! DIA! Non sbaglia Boulaya Dia dal dischetto, pareggio del Reims.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

50' - Che ingenuità di Munetsi, trattenuta evidente e cartellino rosso. Reims in dieci uomini.

58' - Conclusione di Niane che termina di poco a lato.

64' - Il Metz rinforza il reparto avanzato con l'ingresso in campo di Thierry Ambrose, ex Chelsea.

88' - GOL DEL METZ! NIANE! Ecco che arriva il vantaggio del Metz dopo l'espulsione del Reims, zampata vincente di Niane in area piccola e doppietta per lui.

---FINE PARTITA---

MONTPELLIER-ANGERS 4-1

1' - Partiti!

6' - Laborde e Delort in zona d'attacco provano a rendersi pericolosi senza costrutto.

8' - Percussione centrale di Bamba che viene però frenato al momento di scoccare il tiro.

18' - GOL DEL MONTPELLIER! SOQUET! Vantaggio del Montpellier, Laborde lavora di sponda al limite per Soquet che arriva a rimorchio dal limite e scarica con il sinistro in fondo al sacco.

26' - GOL DELL'ANGERS! BAHOKEN! Dura otto minuti il vantaggio dei padroni di casa, Fulgini sfugge sulla corsia mancina e mette il pallone basso in mezzo per la zampata vincente del solito Bahoken.

38' - Delort ci prova con il destro, buona risposta di Bernardoni che respinge.

43' - GOL DEL MONTPELLIER! DELORT! Alla seconda occasione Delort non sbaglia, conclusione del centravanti e nuovo vantaggio del Montpellier.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

52' - Sempre pericolosi i padroni di casa grazie agli scambi nello stretto di Laborde e Delort.

57' - Qualche problema per Delort che stringe i denti e rimane in campo.

60' - GOL DEL MONTPELLIER! DELORT! Arriva il tris del Montpellier, il nuovo entrato Sambia corre a destra e mette in mezzo la sfera per l'incornata vincente di Delort.

72' - Ci ha provato anche Savanier per i padroni di casa, pallone alto.

76' - Delort a caccia della tripletta, diagonale ma respinto da Bernardoni.

86' - GOL DEL MONTPELLIER! MOLLET! Arriva il vantaggio del Montpellier, conclusione di Mollet a giro che prima colpisce la traversa e poi rimbalza oltre la linea di porta.

---FINE PARTITA---

STRASBURGO-DIJON 1-0

1' - Partiti!

13' - Strasburgo che mantiene il possesso della sfera, difesa del Dijon ben schierata.

21' - Brivido per gli ospiti, Thomasson in area prova il destro che termina di poco alto.

27' - TRAVERSA! Strasburgo vicino al vantaggio, colpo di testa di Simakan che si stampa contro la traversa.

32' - Brutto fallo di Sammaritano che si becca il cartellino giallo.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

51' - Primo tentativo del Dijon con Ndong che però non inquadra lo specchio della porta.

64' - Evidenti le difficoltà dello Strasburgo a trovare la porta avversaria.

70' - Per i padroni di casa ci ha provato Djiku, pallone che si impenna e termina alto sopra la traversa.

81' - GOL DELLO STRASBURGO! MITROVIC! Sul finale lo Strasburgo riesce a piegare la resiste del Dijon, colpo di testa perfetto di Mitrovic per il vantaggio.

87' - Che rischio per lo Strasburgo, conclusione di Philippe che va ad un passo dal gol del pareggio.

---FINE PARTITA---

14.30 - Buon pomeriggio gentili lettori di TUTTOmercatoWEB da Antonino Sergi, benvenuti in questa diretta testuale della quarta giornata di Ligue 1. Quattro partite che seguiremo in diretta dalle ore 15. Ecco l'elenco.

