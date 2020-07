Liverpool, Alisson: "Siamo umani, impariamo dai nostri errori"

Le dichiarazioni rilasciate da Alisson dopo Arsenal-Liverpool 2-1.

Il Liverpool perde per 2-1 in casa dell’Arsenal, anche a causa anche di un errore di Alisson che dà il là all’azione del secondo gol dei Gunners. Il portiere brasiliano ha parlato così al termine della sfida: “Siamo umani, anche se abbiamo fatto cose eccezionali negli ultimi due anni. Proviamo le stesse emozioni delle persone normali e anche noi lo siamo, ma pratichiamo sport al massimo livello. Quando non sei al 100% e giochi contro degli ottimi avversari, può capitare di rimediare delle sconfitte. Dobbiamo imparare dai nostri errori. Stasera abbiamo iniziato bene, ma non abbiamo finito nel modo giusto. Abbiamo commesso degli errori che solitamente non facciamo, causando così la sconfitta. Sarebbe stato bello arrivare a 100 punti, ma la cosa più importante era vincere il campionato”.