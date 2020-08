Liverpool, caccia al difensore: occhi puntati su Antonio Rudiger

Antonio Rudiger è finito nel mirino del Liverpool. Il difensore tedesco ex Roma, secondo quanto riportato dal tabloid Star Sunday, piace a Klopp e potrebbe prendere la via di Anfield per rinforzare la difesa dei Reds. Al momento resta un'ipotesi, ma i blues vogliono cedere giocatori per fare cassa in vista del mercato.