Liverpool, il Watford fissa il prezzo per l'obiettivo Ismaila Sarr: servono 40 milioni di euro

Il Watford fissa il prezzo per l'attaccante Ismaila Sarr. Come riporta il Daily Mail, gli Hornets avrebbero chiesto circa 40 milioni di euro al Liverpool per il cartellino del classe '98. Il senegalese è già stato sondato più volte dai Reds, interessati alle qualità del jolly offensivo soprattutto in prospettiva futura, e piace anche al Manchester United.