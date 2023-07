ufficiale Marsiglia, altro rinforzo di spessore. Dal Watford arriva Ismaila Sarr

Altro acquisto di spessore per l'Olympique Marsiglia che un questi minuti ha annunciato l'aerrivo di Ismaila Sarr, proveniente dal Watford. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli dell'affare.

Chi è Sarr

Nazionale senegalese classe 1998, dall'estate del 2019 è un giocatore del Watford, che l'aveva pagato a suo tempo circa 30 milioni di euro per prelevarlo dal Rennes. Arrivato nel suo ultimo anno di contratto con gli Hornets, per Sarr si spalancano adesso le porte verso un ritorno in Francia, dove ha già vestito la casacca del Metz oltre che del Rennes.