Liverpool, Klopp: "Henderson, brutto ko ma poteva andare peggio"

Conferenza stampa pre West Ham per Jurgen Klopp. "Henderson sarà fuori per tre-quattro settimane ma avrebbe potuto esser peggio. Guardate Kane: è andata male ma non malissimo".

Sulla formazione. "Se facciamo cambi, non è per la gara contro l'Atletico".

Sul fuorigioco. "Credo che i suggerimenti di Wenger possano aiutare, il fatto che sia nella FIFA può essere importante. La regola va bene ma ci vuol troppo tempo. Se è fuorigioco è fuorigioco, sono contento delle idee".

Sul post Atletico. "Non c'è positività nel perdere ma è importante prenderla come una sconfitta. Però non è ancora finita".