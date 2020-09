Liverpool, Klopp si gode Thiago Alcantara: "E' già in forma, mi è piaciuto"

Dopo la vittoria conquistata in casa del Chelsea, il tecnico del Liverpool Jurgen KLopp ha parlato anche del debutto di Thiago Alcantara, entrato in campo ad inizio secondo tempo: "Tempismo al top. Ha giocato con la Spagna e si è allenato con il Bayern Monaco quindi è in forma, non è un problema. Ha bisogno di abituarsi ai suoi compagni di squadra, ma quando hanno perso un uomo è diventata la gara perfetta per lui. Mi è piaciuto molto la sua prestazione. In difesa è stato difficile per lui, ma in attacco, con la palla, è veramente fantastico".