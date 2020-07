Liverpool, possibile rinnovo per Lovren: è in scadenza 2021

vedi letture

Il Liverpool sta pianificando un possibile rinnovo contrattuale per Dejan Lovren, difensore croato che ha l'accordo in scadenza durante l'estate del 2021. In quel caso ci sarebbe un prolungamento per un altro anno, fino al 2022, con lo Zenit San Pietroburgo che sta pensando di fare una proposta per il suo acquisto.