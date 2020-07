Liverpool, week-end da incorniciare per Curtis Jones: prima il rinnovo, poi il primo gol in Premier

Sarà una settimana da ricordare per Curtis Jones, giovanissimo giocatore del Liverpool, che ieri ha firmato un contratto legandosi ai Reds per i prossimi cinque anni. Ma non è tutto per il classe 2001 nella sfida di oggi contro l'Aston Villa ha messo a segno anche il suo primo gol in Premier League festeggiando nel migliore dei modi questo week-end.