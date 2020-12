Llorente: "Atletico e Real completamente diversi, non mi pento di aver scelto i colchoneros"

Il giocatore dell'Atletico Madrid, con un passato al Real Madrid, Marcos Llorente, in un'intervista concessa ad AS ha parlato anche delle differenza tra i due club: "Sono due grandi club che lottano per gli stessi titoli ogni anno. Ho vissuto una tappa a Madrid, ora vivo nell'Atlético, sono compagni di squadra, allenatore, club diversi… Non c'entrano niente. Quello che posso dirti ora è che sono molto felice all'Atlético Madrid, siamo una famiglia molto unita, il gruppo è molto unito, si vede in campo. Sia lo staff tecnico, i giocatori, la gente del club, i fisioterapisti, i magazzinieri, abbiamo tutti un buon rapporto e questo rende la nostra giornata molto positiva. Sono super felice di essere venuto all'Atlético e non mi pento di nulla".