Lovren ha festeggiato il titolo a Liverpool con i tifosi: "Avevo bisogno di farlo e sono felice"

Intervistato da Sport 24, il neo difensore dello Zenit San Pietroburgo Dejan Lovren ha raccontato un episodio accaduto durante i festeggiamento per il titolo a Liverpool: "Dopo la partita, molti tifosi sono andati allo stadio, è stata una grande festa. Ci hanno detto: 'Ragazzi, non andate allo stadio perché avrete problemi, non possiamo essere sicuri lì'. Mi sono detto: 'E' troppo presto, è mezzanotte. Salgo in macchina e vado ad Anfield, solo per vedere tutto quello che è successo lì'. Ho visto un video, mi sono messo la mascherina e sono andato lì. Decine di migliaia di persone che festeggiavano e volevo provare quell'emozione perché non avevamo festeggiato bene allo stadio, era vuoto. Avevo bisogno di farlo e sono felice di averlo fatto, è stata una bella esperienza".