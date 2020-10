Lucescu deluso dopo il 2-2 contro il Ferencvaros: "Troppi errori. Con Barça e Juve sarà difficile"

È molto deluso Mircea Lucescu per l'occasione sprecata dalla sua Dynamo Kiev. In vantaggio per 2-0 sul campo del Ferencvaros,la squadra ucraina si è fatta riprendere dalla squadra di Rebrov: "Abbiamo giocato un ottimo primo tempo e sprecato qualche buona occasione dopo l'intervallo. Abbiamo preso decisioni sbagliate. Abbiamo dominato ma abbiamo subito un gol che ha rivitalizzato i nostri avversari, che hanno iniziato a spingere di più e hanno trovato il pareggio. È un peccato, stasera abbiamo perso punti ma abbiamo giocato meglio e meritavamo di vincere. Purtroppo abbiamo commesso degli errori, sia in attacco che in difesa. Ma abbiamo ottenuto un punto e siamo riusciti a muovere la classifica. Sappiamo quanto sarà difficile giocare contro Barcellona e Juventus, ma dobbiamo guardare avanti".