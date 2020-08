Luis Figo: "PSG-Bayern, tutto può succedere. I francesi sanno di poter fare la storia"

In un evento per Banco Santander, prima della vigilia della finale di Champions League Luis Figo ha parlato così della Coppa delle grandi orecchie e della gara tra PSG e Bayern Monaco: "In un anno atipico come quello che stiamo vivendo tutti, era molto importante finire la competizione, anche quelle nazionali, per tutti in questo settore. Non possiamo prevedere il risultato, le partite sono molto aperte. Il PSG è consapevole di poter fare la storia e dopo la rimonta con l'Atalanta, si è sentito più forte. Sanno di poter fare la storia perché il PSG non ha mai vinto la Champions League, e la vedono vicina. Sarà un autentica finale di Champions League per la qualità delle squadre, il talento individuale: tutto può succedere".