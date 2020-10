M'Gladbach, Rose avvisa l'Inter: "Non vediamo l'ora di giocare la Champions League"

vedi letture

Prima di affrontare l'Inter in Champions League, il Borussia M'Gladbach non è andato oltre l'1-1 in casa contro il Wolfsburg. Dopo la gara il tecnico Marco Rose ha detto: "Abbiamo giocato meglio nel primo tempo, abbiamo creato tanto ma nel secondo ha giocato più il Wolfsburg. Quindi è stato probabilmente un pareggio giusto. C'era molta intensità, le piccole cose determinano questo tipo di gare. Ora non vediamo l'ora di giocare in Champions League".