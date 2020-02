vedi letture

Man City, Gabriel Jesus esterno: "Non importa dove gioco, l'importante è aiutare la squadra"

Autore del gol del momentaneo 1-1 del Manchester City a Madrid, Gabriel Jesus è intervenuto a BT Sport al termine della partita vinta al Bernabeu. Il brasiliano ieri sera è stato impiegato nel ruolo di attaccante esterno: "Ricordo il mio periodo al Palmeiras quando venni promosso dalle giovanili. Giocavo come ala e poi mi sono spostato come punta centrale. Quando vado in campo cerco di aiutare i miei compagni di squadra, per cui non è importante che corra avanti o indietro per segnare un gol. Devo aiutare i miei compagni di squadra".