Man.City, Guardiola: "Ottimi per un'ora. Serve più cattiveria sotto porta"

Soddisfatto Pep Guardiola nel commentare la vittoria del Man.City per 3-0 sui greci dell'Olympiacos nella 3ª giornata del Gruppo C di Uefa Champions League. Queste le sue parole, riportate dal sito ufficiale del club inglese: "Nel primo tempo abbiamo fatto davvero bene sotto tutti gli aspetti. Abbiamo pressato in maniera efficace, abbiamo creato tante occasioni, ma spesso siamo stati imprecisi negli ultimi venti metri. In generale, la prima frazione e gli ultimi 15 minuti sono stati di buon livello, ma per quanto abbiamo creato dovevamo concretizzare maggiormente sotto porta. Il gol di Gabriel Jesus ha chiuso la partita"

Su Gabriel Jesus

"Il fatto che Gabriel sia tornato a disposizione vuol dire tanto per noi, incide molto sull'economia della squadra. Stasera è entrato bene ed ha fatto un bel gol".

Su Ferran Torres

"Si muove molto bene sia con che senza palla. Ha ampi margini di crescita ed ha già segnato tanti gol per noi. Siamo molto soddisfatti della sua prestazione".

Ora il Liverpool in campionato

"Abbiamo due giorni per preparare la gara contro il Liverpool. Adesso godiamoci la vittoria e il primo posto nel girone, da domani penseremo al match di domenica".