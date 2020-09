Man City travolto dalla manita del Leicester: non era mai successo a Guardiola e ai Citizens

Per la prima volta nella sua carriera da allenatore, Pep Guardiola è costretto a perdere subendo cinque gol. Il suo Manchester City infatti è stato battuto 5-2 dal Leicester e per il tecnico spagnolo è stata la prima volta in 686 partite da allenatore a subire una sconfitta con un tale score. È anche la prima volta in 438 partite all'Etihad Stadium che il Manchester City ha subito cinque gol in qualsiasi competizione.

1 - For the first time in 686 games as a manager, Pep Guardiola has seen his side concede five goals. It is also the first time in 438 games at the Etihad Stadium that Manchester City have shipped five goals in any competition. Famous. #MCILEI https://t.co/M3edianY1v

— OptaJoe (@OptaJoe) September 27, 2020