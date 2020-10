Man United, debutto in Premier per Cavani: in campo per 30 minuti ma senza gol

Edinson Cavani ha debuttato in Premier League. Il nuovo attaccante del Manchester United infatti ha giocato la sua prima gara con la maglia dei Red Devils ed è entrato al 58' della gara contro il Chelsea. Più di trenta minuti in campo per l'ex Napoli che però non è riuscito a lasciare il segno in una gara terminata 0-0.