Man United in crisi, ma Solskjaer vede positivo: "Ci serviva uno come Van de Beek"

Nonostante la sconfitta contro il Crystal Palace, il Manchester United può sorridere per l'esordio di Donny van de Beek, subito a segno appena entrato in campo al suo debutto in Premier League.

“Donny è brillante, vede lo spazio e vede la palla, sa dove andrà a finire in area e ci darà tanto. Ecco perché lo abbiamo ingaggiato", ha detto dopo la gara Solskjaer. "Ha una grande attitudine ed energia, una delle migliori che ho visto per trovare spazio e fiutarlo. Avevamo bisogno di un giocatore come lui".