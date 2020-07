Man United, Solskjaer filosofico: "Le incontri tutte e alla fine occupi la posizione che meriti"

vedi letture

Ole Gunnar Solskjaer commenta il pareggio del Manchester United contro il Southampton nella sfida di ieri sera. Fallito il sorpasso al Chelsea che poteva valere per i red devils la terza posizione: "Credo che nessuno dei nostri giocatori pensi a cosa faccia il Chelsea. È solo che le partite vanno come devono. Giochiamo tutti contro gli stessi avversari, tutti giochiamo 38 partite in una stagione molto lunga. Fai i tuoi risultati e alla fine occupi la posizione che meriti". Quando mancano tre giornate alla fine il Manchester United è quinto in virtù di una peggior differenza reti rispetto al Leicester, che ha gli stessi punti.