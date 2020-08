Man United, Solskjaer: "Romero importante, servono i grandi giocatori in queste gare"

Alla vigilia della semifinale di Europa League contro il Siviglia, il tecnico del Manchester United Ole Gunnar-Solskjaer ha parlato anche del ballottaggio in porta tra Sergio Romero e David De Gea: "Sergio è in una situazione unica o particolare perché è un portiere che ha al suo fianco uno dei migliori degli ultimi 10 anni. David è stato eccezionale, ma le prestazione parlano per Romero che ogni volta che gioca, fa benissimo ed è molto importante per noi", ha spiegato il tecnico dei Red Devils.

Inoltre Solskjaer sull'importante della semifinale ha aggiunto: "E' ora di fare un passo avanti per i grandi giocatori, nei grandi momenti della partita. Devi avere il 100% di concentrazione. Abbiamo imparato che è molto doloroso perdere una semifinale".