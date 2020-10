Man Utd-Chelsea 0-0, le pagelle: Mendy protagonista, Rashford non basta

vedi letture

Queste le pagelle di Man Utd-Chelsea 0-0.

Manchester United

de Gea 6 - Non particolarmente impegnato, quasi mai Werner è riuscito ad impensierirlo, lui come anche i compagni di squadra.

Wan-Bissaka 6.5 - Buon lavoro in fase di contenimento, nella ripresa si spinge anche in avanti con buoni risultati.

Lindelof 6 - Attento in copertura, non lascia spazi per gli attaccanti avversari.

Maguire 6.5 - Bravo a far girare la sfera, a proporsi in avanti ma anche e soprattutto a fase ottimo lavoro di reparto nelle retrovie.

Shaw 6.5 - Si spinge in avanti con i tempi giusti, fa sentire il fiato sul collo agli avversari.

McTominay 6 - Soffre nella prima parte, con diversi passaggi sbagliati. Cresce nel corso della ripresa, entrando di più nel vivo del gioco. (Dall'88' Greenwood sv).

Fred 5.5 - Prova poco brillante per lui, poco in mostra.

Mata 6.5 - Gran lavoro in avanti, cerca di collaborare con i compagni e mette in difficoltà la difesa avversaria. (Dal 58' Pogba 6 - Buon impatto sulla partita, partecipa attivamente alla manovra).

Bruno Fernandes 6 - Sempre pronto ad imbeccare gli attaccanti, manca il passaggio decisivo sotto porta.

James 5 - Prova da rivedere, sempre fuori dal gioco. (Dal 58' Cavani 6 - Entra e si rende subito pericoloso, il suo peso specifico e palpabile sotto porta).

Rashford 6 - Il migliore in campo per i suoi, va vicino al gol e ci crede fino alla fine. Mendy gli dice di no.

Chelsea

Mendy 7.5 - Uno dei migliori in campo, salva la porta in maniera provvidenziale almeno in tre occasioni, su Rashford e Mata. Un punto che porta in calce la sua firma.

Azpilicueta 5.5 - Qualche sbavatura in copertura, mentre si vede poco in fase di spinta.

Silva 5.5 - Rashford lo mette in difficoltà, in qualche occasione rischia troppo.

Zouma 6 - Sul gioco aereo fa un prezioso lavoro, in entrambe le fasi di gioco.

James 6.5 - Buona prova, spinge bene e non si lascia sorprendere dietro.

Jorginho 6.5 - Combatte a centrocampo con personalità, paga però non riuscendo a costruire come suo solito.

Kanté 6 - Tanto lavoro invisibile in fase di non possesso.

Chilwell 6 - Nel primo tempo è tra i più pericolosi, nella ripresa cala di intensità.

Havertz 6.5 - Qualità da vendere, anche se stasera non è particolarmente ispirato. Un paio di giocate per Werner e poco altro. (Dal 73' Mount sv).

Pulisic 5.5 - Non riesce ad esplodere, sbatte contro il muro reds alzato dallo United. (Dall'81' Ziyech sv).

Werner 5 - Impalpabile, si muove poco e male. Non riesce a farsi vedere in maniera concreta. (Dal 72' Abraham - Aumenta il peso specifico in avanti, ma le palle giocabili sono poche per lui).