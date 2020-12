Man Utd-PSG, Tuchel: "Mbappé non segna da un anno? Ecco perché abbiamo solo 6 punti"

Thomas Tuchel, tecnico del Paris Saint-Germain, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Manchester United: "La partita è come una finale all'Old Trafford. Non dobbiamo cercare scuse, vincere dipenderà da noi. È possibile, anche se è una grande sfida. Mbappé non segna in Champions da quasi un anno? Può essere una buona opportunità di porre fine a questo momento. Magari questa è una delle ragioni per cui abbiamo solo 6 punti. Non si può spiegare perché ha qualità, personalità ed esperienza per essere decisivo".