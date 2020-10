Manchester City, a gennaio sarebbe pronto un nuovo assalto per Leo Messi

Gennaio è ancora lontano ma iniziano ad inseguirsi le solite voci di mercato attorno a Leo Messi. La stella del Barcellona andrà in scadenza il prossimo giugno e già in estate è stato ad un passo dall’addio. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Daily Star, il Manchester City sarebbe di nuovo pronto all’affondo per arrivare all’argentino che ritroverebbe in Inghilterra Pep Guardiola.