Manchester City-Arsenal, De Bruyne non sarà della sfida. Si era fatto male in Nazionale

Kevin De Bruyne saltera la sfida di domani contro l'Arsenal. Il belga ha accusato un problema nel corso della partita con la sua Nazionale, proprio contro l'Inghilterra. Il tecnico Pep Guardiola ha dichiarato che l'infortunio non è grave ma non è stato in grado di dire quanto a lungo resterà fuori. "Non penso starà fuori per tanto ma penso che non ci sarà nei prossimi incontri. Valuteremo giorno dopo giorno".