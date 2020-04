Manchester City, Bernardo Silva: "Tornerò al Benfica. È la mia squadra del cuore"

Nel corso di una diretta per il canale BRFootball, Bernardo Silva, attaccante del Manchester City ha ammesso di sognare un ritorno al Benfica prima di 'essere troppo vecchio'. 26 anni, Silva ha fatto in tempo a giocare solo tre partite con la sua squadra del cuore prima di essere ceduto al Monaco: "Era il mio sogno da bambino, ero un tifoso del Benfica e andavo a tutte le prtite con mio padre e i miei amici. Quando ho giocato nella squadra B a 19 anni non avevo questa opportunità perché l'allenatore non mi voleva o forse perché non mi ritenevano in grado di giocare nella prima squadra. Dovetti fare la mia prima grande scelta e andai a giocare al Monaco. Ho questa lacuna nel mio cuore e ho bisogno di colmarlo. Non ora ma tornerò un giorno al Benfica" ha precisato Silva, 26 anni, legato al Manchester City fino al 2025.