Manchester City, Guardiola: "Concentriamoci sul campionato. Aguero? Non è pronto"

Josep "Pep" Guardiola, tecnico del Manchester City, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport UK a pochi minuti dal calcio d'inizio dell'incontro Manchester City-Burnley, valevole per la 10ª giornata della Premier League 2020/2021:

"Non è pronto - dichiara l'allenatore dei Citizens sull'assenza di Sergio Agüero -, deve allenarsi. In mattinata ha sentito un fastidio al ginocchio che, purtroppo, rallenta il suo percorso di recupero".

Sulle assenze di Nathan Aké e Aymeric Laporte: "Solo rotazione".

Sulla qualificazione agli ottavi di finale raggiunta in Champions League: "Abbiamo ancora due partite per chiudere il girone (Gruppo B, ndr) al 1° posto. In questa prima parte della stagione, il nostro obiettivo era quello di raggiungere il prima possibile la qualificazione in Champions. Adesso, possiamo tornare a concentrarci maggiormente sul campionato".

Sul Burnley che, nelle ultime tre apparizioni all'Ethiad Stadium, ha subito ben 15 reti: "Sì, è vero, ma è il passato. Questa è una nuova partita, un contesto nuovo. Dobbiamo creare più occasioni e concederne il meno possibile".