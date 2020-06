Manchester City, Guardiola ha scelto il suo nuovo vice: sarà il basco Juanma Lillo

Il manager del Manchester City Pep Guardiola, scrive 'As', ha scelto il suo nuovo vice-allenatore, un ruolo rimasto vacante dopo il passaggio di Mikel Arteta all'Arsenal.

Il tecnico catalano ha raggiunto un accordo con Juanma Lillo, allenatore spagnolo classe '65 attualmente in Cina alla guida del Qingdao Huanghai. Guardiola in queste settimane ha valutato anche i profili di Vincent Kompany o Xabi Alonso, ma alla fine ha optato per l'allenatore basco che ha già dato il suo ok al trasferimento.