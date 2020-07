Manchester City, Guardiola: "Obiettivo essere al top per le gare con Arsenal e Real Madrid"

In vista del match di questa sera contro il Brighton, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha commentato in conferenza: "Abbiamo avuto problemi dopo un po' di partite. Mendy non stava bene a livello muscolare. Dobbiamo recuperarlo. Giriamo, cerchiamo di mantenere i giocatori il più freschi possibile, soprattutto in vista delle partite contro Arsenal e Real Madrid. L'obiettivo è quello di avere i giocatori al meglio per queste partite. Cerchiamo di prendere le migliori decisioni per la squadra. E allo stesso tempo, il modo migliore per tenersi in forma ed essere in forma è giocare partite ad alta intensità e di alto livello con molto ritmo".