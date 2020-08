Manchester City, l'emozione di Ake: "Venire qui è un sogno, Guardiola grande manager"

Il neo acquisto del Manchester City Nathan Ake ha parlato ai taccuini del sito ufficiale del club del suo approdo alla corte di Guardiola: "Venire qui è un sogno per me. Qua ci sono tanti giocatori di livello mondiale. Ovunque guardi in questa squadra ci sono grandi nomi con un curriculum internazionale. Guardiola è un manager ammirato in tutto il mondo: ciò che ha fatto dal punto di vista del gioco parla da solo. Il successo che ha avuto è incredibile e lo stile del calcio che gioca mi piace davvero. So che dovrò lavorare sodo per entrare in squadra, ma è quello che voglio fare. Farò tutto il possibile per avere un impatto e aiutare la squadra a vincere trofei".