Manchester City, Mendy in quarantena. Un parente mostra sintomi di Coronavirus

vedi letture

Benjamin Mendy in quarantena. Scelta precauzionale presa dopo che un membro della sua famiglia ha mostrato sintomi di coronavirus. Lo rende noto il club con un comunicato. "È stato sottoposto a dei test in ospendale, uno di essi è per il COVID-19" si legge il comunicato, in riferimento al parente del giocatore, per il quale: "Fino a che non saranno noti i risultati, il giocatore in questione si è auto-isolato per precauzione".