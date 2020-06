Manchester City, se dovesse partire Sane Guardiola pronto a puntare su Grealish

Si prospetta un derby di Manchester per Jack Grealish. Il City infatti, si legge sul Telegraph, starebbe prendendo in considerazione l’idea di alzare il proprio pressing per l’attaccante dell’Aston Villa qualora dovesse partire Leroy Sane direzione Bayern Monaco. Sul giocatore però ci sarebbe anche lo United che non vorrebbe uscire di scena dall’asta facilmente.