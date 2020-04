Manchester United, attivata l'opzione per il prolungamento del contratto di Fosu-Mensah

Secondo quanto riferito da Sky Sports il Manchester United avrebbe attivato l'opzione presente nel contratto del difensore Timothy Fosu-Mensah. Il legame fra il classe '98 e i Red Devils sarà quindi allungato di altri 12 mesi e scadrà nel 2021. In questo modo lo United eviterà di perdere il giocatore a parametro zero in estate e avrà più tempo per una nuova negoziazione con il calciatore.