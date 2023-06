Torino, il nuovo terzino destro può arrivare dalla Bundes: contatti per Fosu-Mensah

Possibile approdo in Serie A per Timothy Fosu-Mensah, terzino destro classe '98 legato al Bayer Leverkusen da un altro anno di contratto. Lo svela 'Sky Deutschland': su laterale 25enne c'è il Torino e un altro club di Serie A non specificato, la sua valutazione di mercato si aggira sui tre milioni di euro.