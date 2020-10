Manchester United, Cavani sceglie la maglia più pesante: indosserà la 7 di Best e Ronaldo

Edinson Cavani è stato l'ultimo acquisto del Manchester United nel corso di questa sessione di mercato. Dopo settimane a caccia di un nuovo club da cui ripartire, il Matador riprende la carriera dalla Premier League, campionato dove non aveva mai giocato in precedenza. Lo stesso uruguaiano ha affidato a Twitter il primo commento dopo la firma di lunedì: "Sono molto orgoglioso di far parte di questa gloriosa squadra e non vedo l'ora di indossare questa splendida maglia".

L'attaccante ha scelto la pesantissima maglia numero 7, che per il Manchester United significa George Best, Cantona, Beckham e ovviamente anche Cristiano Ronaldo.