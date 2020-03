Manchester United, contatti Woodward-Raiola per convincere Pogba a restare

Il Manchester United è al lavoro per provare a trattenere Paul Pogba. Come riportato dal Mirror, il direttore esecutivo dei Red Devils Ed Woodward si sta tenendo in contatto con l’agente del centrocampista francese, Mino Raiola, per convincerlo a restare. Al momento, però, Pogba non avrebbe intenzione di rinnovare il suo contratto. La Juventus resta alla finestra per provare a riportare a Torino il suo ex calciatore.