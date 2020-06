Manchester United fa 13. Red Devils in gran forma e arriva una tripletta dopo 7 anni

Prosegue l'ottimo stato di forma del Manchester United che col successo di questa sera contro lo Sheffield United allunga a 13 la serie positiva in tutte le competizioni, evidenziando anche la bontà della retroguardia, che ha incassato appena 3 reti a fronte di 33 reti segnate. Limitandoci al campionato sono 7 le gare consecutive senza sconfitte, con l'ultimo ko datato 22 gennaio (0-2 contro il Burnley a Old Trafford). Spicca Anthony Martial, autore di una tripletta. Era dai tempi di Sir Alex Ferguson che un giocatore dei red devils che questo non accadeva: 22 aprile 2014, Robin van Persie fa l'hat trick all'Aston Villa. È la migliore stagione sotto il profilo realizzativo per il francese, che contando tutte le competizioni tocca quota 19 reti in 36 partite, migliorando l'annata 2014-15 quando i gol complessivi furono 17.