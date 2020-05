Manchester United, lo Shanghai Shenhua rifiuta l'estensione del prestito di Ighalo

Lo Shanghai Shenhua ha rifiutato l'estensione del prestito di Odion Ighalo al Manchester United. A riportarlo è il Daily Mail, secondo il quale l'ex attaccante dell'Udinese potrebbe così aver già chiuso qui la sua avventura ai Red Devils (due gol e un assist in tre partite giocate). Il club cinese vuole infatti far tornare il nigeriano alla base a partire dal 1° luglio per contare su di lui in campionato fin dalle prime battute.