Manchester United, pronto l'assalto a Grealish. Ma il capitano dell'Aston Villa vuole il posto fisso

vedi letture

Jack Grealish resta il grande obiettivo del Manchester United per rinforzare il centrocampo. Dopo aver conquistato la qualificazione alla prossima Champions League, i Red Devils sono pronti a sferrare l'assalto decisivo al capitano dell'Aston Villa, perplesso però - almeno in partenza - dal fatto di non arrivare come titolare inamovibile tra le mura di Old Trafford. A riportarlo, questa mattina, è The Independent.

Per il classe '95, nel 2019-2020, si contano 41 presenze, 10 gol e 8 assist tra Premier e coppe con la maglia dei Villains.