Manchester United, Solskjaer: "Lingard giocherà dal primo minuto, out Tuanzebe e Shaw"

Nel corso della presentazione del match di Europa League contro il LASK, il manager del Manchester United ha parlato di Lingard: "Jesse giocherà dal primo minuto domani, ma la squadra non sarà troppo diversa dall'ultima volta che abbiamo giocato contro il LASK in trasferta a marzo. Jones? Si è allenato ma non è ancora al top anche se sta migliorando. Forse può unirsi a noi per la final eight in Germania. Tuanzebe si è fatto notare dalla ripresa ma poi ha subito un’operazione al piede quindi sarà disponibile da settembre così come Shaw".