Maradona compie 60 anni. Il Pide de Oro verso la presenza sulla panchina del Gimnasia

Sembra essere scongiurata l’assenza di Diego Armando Maradona sulla panchina del Gimnasia La Plate per il match di questa sera contro il Patronato per la Copa de la Liga Profesional, torneo istituito per traghettare le squadre verso marzo, quando inizierà il nuovo campionato. Il Pibe de Oro era infatti considerato in dubbio a causa dell’isolamento imposto dalle autorità sanitarie a causa di un contatto con una persona sospettata di essere positiva al Covid-19.